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Операторы FPV-дронов уничтожили грузовик с военными ВСУ в курском приграничье

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Расчет российских FPV-дронов при разведывательном подразделении от испытательного центра беспилотных технологий "Рубикон" уничтожил автомобильную технику Вооруженных сил Украины. Известно, что пораженные объекты перевозили личный состав противника. Соответствующее заявление сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны сделали через социальные сети. В профильном ведомстве уточнили, что боевая задача выполнена в ходе проведения специальной военной операции на одном в приграничном районе Курской области. 

Была обнаружена автомобильная техника, перевозящая личный состав ВСУ. Несмотря на противодействие систем радиоэлектронной борьбы расчетами FPV-дронов автомобиль, а также личный состав ВСУ были уничтожены.

пресс-служба Минобороны РФ

Расчет "Града" накрыл боевиков ВСУ во время ротации в Дачном в ДНР.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: fpv-дроны, всу, курская область, минобороны, рубикон, сво
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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