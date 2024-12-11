Расчет российских FPV-дронов при разведывательном подразделении от испытательного центра беспилотных технологий "Рубикон" уничтожил автомобильную технику Вооруженных сил Украины. Известно, что пораженные объекты перевозили личный состав противника. Соответствующее заявление сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны сделали через социальные сети. В профильном ведомстве уточнили, что боевая задача выполнена в ходе проведения специальной военной операции на одном в приграничном районе Курской области.

Была обнаружена автомобильная техника, перевозящая личный состав ВСУ. Несмотря на противодействие систем радиоэлектронной борьбы расчетами FPV-дронов автомобиль, а также личный состав ВСУ были уничтожены. пресс-служба Минобороны РФ

Расчет "Града" накрыл боевиков ВСУ во время ротации в Дачном в ДНР.

Фото и видео: Минобороны России