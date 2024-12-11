Расчет "Града" накрыл боевиков ВСУ во время ротации в Дачном в ДНР

Задача выполнена "Югом" в ходе СВО.

Российские артиллеристы ликвидировали до сотни украинских боевиков убитыми и ранеными, а также уничтожили несколько автомобилей Вооруженных сил Украины. Техника использовалась противником для подвоза боеприпасов и ротации личного состава местны националистов на передовых позициях. Соответствующее заявление сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны сделали через социальные сети. В профильном ведомстве уточнили, что боевая задача реализована силами мотострелкового полка "Южной" группировки войск в ходе проведения специальной военной операции на одном из оперативных направлений. Уточняется, что расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" выпустили 122-миллиметровые снаряды по скоплению живой силы противника, размещенной на окраине населенного пункта Дачное.

Ближе к сумеркам у них началась ротация. Нам сказали цель - мы накрыли почти все Дачное, отработали одним пакетом сразу же, одна корректировка, и, как сказали операторы БПЛА, которые все это снимали - все прекрасно, отработали все. Никто не выжил, никто не вышел, движения больше никакого не было. командир взвода управления реактивной батареи с позывным "Небо"

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Фото и видео: Минобороны России