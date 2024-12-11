Задача реализована силами "Центра" на СВО.

Российские военнослужащие продемонстрировали кадры освобождения из-под контроля киевского режима населенного пункта Тимофеевка, расположенного на территории Донецкой Народной Республики. Соответствующее заявление сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны сделали через социальные сети. В профильном ведомстве уточнили, что задача реализована бойцами соединения специального назначения "Центральной" группировки войск в ходе проведения специальной военной операции на одном из оперативных направлений в ДНР.

Погода нам благоволила, был туман, враг нас не смог обнаружить своевременно. Непосредственно уже [при подходе] к его позициям начались небольшие бои, заходили малыми группами. командир группы лейтенант Дмитрий Трунин

Эксперт отметил, что Вооруженные силы Украины старались покидать позиции и отходить, при этом избегая огневого контакта. Военнослудащих противника поддерживали и подразделения беспилотников, запуская FPV-дроны по позициям ВС РФ.

Минобороны показало кадры боевой работы гаубиц "Мста-С".

Фото и видео: Минобороны России