В Ломоносове задержали женщину, похитившую из квартиры пенсионерки деньги

Подозреваемая в краже женщина была неоднократно судима за имущественные преступления.

Накануне, 9 декабря, в полицию Петродворцового района Петербурга обратилась женщина и сообщила, что ее мать обокрали. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД.

Оказалось, что вечером того же дня в Ломоносове неизвестная женщина, позвонив, вошла в квартиру дома 16 по улице Федюнинского, где представившись, медсестрой работающей в поликлинике, сообщила, что пришла записать на вакцинацию 75-летнюю пенсионерку. После ухода "медсестры" пенсионерка обнаружила, что 5 тыс. рублей, которые лежали в прихожей, исчезли. Через два часа мошенница вернулась, мотивируя свой поступок "выплатой в размере 1 800 рублей". Однако в квартире ее задержали сотрудники уголовного розыска.

Проверив личность задержанной оказалось, что мошеннице 29 лет, ее неоднократно судили.

Возбуждено уголовное дело по статье о краже, подозреваемую задержали.

Фото: Piter.tv