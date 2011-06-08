Оперативники Кузбасса ликвидировали нелегальный узел связи

Общий ущерб от действий злоумышленников составил свыше 600 тысяч рублей.

Оперативники Кузбасса ликвидировали организованный жительницей Подмосковья нелегальный узел связи. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Кемеровской области.

По данным ведомства, женщина наладила непрерывную работу узла связи в арендованной квартире. Она получила необходимое оборудование от вербовщиков. Ее сообщники обзванивали россиян, используя абонентские терминалы пропуска трафика, и совершали в отношении них мошеннические действия.

Общий ущерб от действий злоумышленников составил свыше 600 тысяч рублей. Оперативники задержали мошенницу, у которой ранее была судимость. В ходе обыска в ее съемном жилище обнаружили и изъяли два симбокса, ноутбук, роутер и другие телефоны, имеющие вещественные доказательства. Возбуждено уголовное дело.

Видео: УМВД по Кемеровской области