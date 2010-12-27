Оперативникам по делу "Белой Кости" продлили срок ареста

Выборгский районный суд продлил меры пресечения 4-м оперативникам

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановления о продлении мер пресечения в виде заключения под стражу в отношении Андрея Шубина и Александра Мельникова. Выше указанные лица обвинялись в совершении преступлений, предусмотренных статьями 161 «Грабёж» и 286 «Превышение должностных полномочий» УК РФ.

В свою очередь суд продлил меры в виде домашнего ареста соучастникам преступления Руслану Хвостову и Юрию Колесникову на 2 месяца, до 26.02.2018 г.

Как полагает следствие, оперативники Шубин, Мельников, Хвостов и Колесников были задержаны в сентябре 2017 года. Прежде являясь должностными лицами, с целью получение взяток за покровительство деятельности массажного салона «Белая Кость», провели незаконный обыск по адресу салона – пр. Художников, 10. После чего предъявляли сотрудникам салона требования о передаче им денежных средств в размере 30 тыс. рублей в месяц за покровительство деятельности «Белая Кость».

