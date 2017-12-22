Оперативные бригады "Ленэнерго" дежурят в новогодние праздники круглосуточно

Специалисты готовы приехать на вызов круглосуточно.

Как сообщают представители “Ленэнерго”, в новогодние и рождественские праздники организованы круглосуточные дежурства оперативно-выездных бригад.

Известно, что охранять покой петербуржцев от коммунальных проблем направлены 171 бригада. В случае необходимости представители компании обеспечат электроснабжение на участках.

В состав групп входят 614 человек и 185 единиц специальной техники. Все приборы проверены на противопожарную устойчивость и профпригодность.

В случае возникновения неисправностей и поломок “Ленэнерго” просит обращаться по телефону обслуживания клиентов: 8-800-700-14-71.