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Оперативные бригады "Ленэнерго" дежурят в новогодние праздники круглосуточно
Сегодня, 17:17
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lesjasap
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Оперативные бригады "Ленэнерго" дежурят в новогодние праздники круглосуточно

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Специалисты готовы приехать на вызов круглосуточно.

Как сообщают представители “Ленэнерго”, в новогодние и рождественские праздники организованы круглосуточные дежурства оперативно-выездных бригад. 
 
Известно, что охранять покой петербуржцев от коммунальных проблем направлены 171 бригада. В случае необходимости представители компании обеспечат электроснабжение на участках.
 
В состав групп входят 614 человек и 185 единиц специальной техники. Все приборы проверены на противопожарную устойчивость и профпригодность. 
 
В случае возникновения неисправностей и поломок “Ленэнерго” просит обращаться по телефону обслуживания клиентов: 8-800-700-14-71. 
Теги: дежурство , круглосуточная работа , ленэнерго
Категории: Новости СПб

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