Кардиохирурги из ЛОКБ удалили у пациента тромб легочной артерии длиной 20 см

Медики Ленинградской областной клинической больницы (ГБУЗ ЛОКБ) успешно провели сложную операцию пациенту с массивной тромбоэмболией. Кардиохирургам удалось удалить у 35-летнего мужчины тромб длиной 20 см и диаметром 2 см, который перекрывал коровоток к лёгким. Об этом сообщил комитет по здравоохранению 47-ого региона.
Изначально мужчину госпитализировали с диагнозом "язвенный колит": тромб был обнаружен в ходе допобследований, которые понадобились из-за резкого ухудшения состояния пациента.
Незамедлительно пациент взят в операционную. Выполнена срединная стернотомия, подключен аппарат искусственного кровообращения, вскрыт ствол легочной артерии и удален массивный тромб длинной 20 см и диаметром 2 см, распространяющийся в обе легочные артерии.
Комитет по здравоохранению Ленобласти
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Фото: Pxhere
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