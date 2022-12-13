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Кардиохирурги из ЛОКБ удалили у пациента тромб легочной артерии длиной 20 см
Сегодня, 16:15
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Кардиохирурги из ЛОКБ удалили у пациента тромб легочной артерии длиной 20 см

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35-летний мужчина был госпитализирован с язвенным колитом. Тромб обнаружили во время дополнительного обследования.

Медики Ленинградской областной клинической больницы (ГБУЗ ЛОКБ) успешно провели сложную операцию пациенту с массивной тромбоэмболией. Кардиохирургам удалось удалить у 35-летнего мужчины  тромб длиной 20 см и диаметром 2 см, который перекрывал коровоток к лёгким. Об этом сообщил комитет по здравоохранению 47-ого региона. 

Изначально мужчину госпитализировали с диагнозом "язвенный колит": тромб был обнаружен в ходе допобследований, которые понадобились из-за резкого ухудшения состояния пациента. 

Незамедлительно пациент взят в операционную. Выполнена срединная стернотомия, подключен аппарат искусственного кровообращения, вскрыт ствол легочной артерии и удален массивный тромб длинной 20 см и диаметром 2 см, распространяющийся в обе легочные артерии.

Комитет по здравоохранению Ленобласти

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Фото: Pxhere

Теги: ленинградская область, локб
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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