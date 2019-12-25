Опера "Травиата"

На сцене Михайловского театре покажут оперу "Травиата". Исполняется на итальянском языке, но сопровождается титрами на русском языке.
Либретто Франческо Марии Пьяве по драме Александра Дюма-сына "Дама с камелиями"
Режиссёр-постановщик – Станислав Гаудасинский
Художник-постановщик – Вячеслав Окунев
Художник по свету – Михаил Меклер
Режиссёр – Маргарита Куницына-Танкевич
Танцы – Станислав Гаудасинский, Евгений Мясищев
Художественный руководитель и главный дирижёр хора – Владимир Столповских
Ответственный концертмейстер – Наталья Дудик
Хормейстеры – Алексей Дмитриев, Сергей Цыпленков
Субтитры – Маргарита Куницына-Танкевич
Режиссёр, ведущий спектакль – Ольга Кох
Декорации и костюмы изготовлены театрально-творческими мастерскими ООО "Возрождение"
Продолжительность 2 ч 30 минут.
Фото: Михайловский театр
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