Опера "Тоска"

Итальянская опера в лучшем исполнении.

Флория Тоска (с ударением на первый слог) оказывается втянутой в политическую интригу. К ее возлюбленному, художнику Кавародисси, приходит старый друг, бывший сановник, а ныне – беглый государственный преступник Анжелотти. За ним охотятся жандармы. Флорию хитростью заставляют привести шпионов к убежищу его возлюбленного, но кроме него там никого не оказывается. Живописца пытают, Тоска не может выдержать воплей любимого и рассказывает, где прячется Анжелотти.

На поимку беглеца отправляют полицейских агентов, а самого Каварадосси шеф полиции велит казнить. Тоска, понимая, какую непростительную ошибку совершила, договаривается с шефом жандармов о том, что она будет принадлежать ему, но Кавародисси не должен быть казнен. Чем заканчивается опера, зрители смогут узнать в театре.

Место: Мариинский театр (Вторая сцена), ул. Декабристов, д. 34а

Цена: от 1800 до 3200 рублей

Возрастное ограничение: 12+

Фото: Мариинский театр

