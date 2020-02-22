Опера "Сила судьбы"

Спектакль пройдет на итальянском языке. При этом будут транслироваться синхронные титры на русском.

21 ноября в Мариинском театре на Основной сцене певцы исполнят оперу "Сила судьбы".

В основе сюжета к спектаклю лежит драма итальянского автора Анджело Переса де Сааведры. Действие разворачивается в Севилье XVIII века, в доме богатого маркиза, чья дочь, та самая Леонора, неожиданно влюбляется в некого дона Альваро. Зная, что отец воспрепятствует ее союзу с Альваро, девушка решается на побег. Молодым удается сбежать из замка, однако свобода, доставшаяся им ценой отцовской смерти, не приносит радости.

Продолжительность спектакля 4 часа. Идёт с двумя антрактами.

Адрес: улица Декабристов, 34

Начало в 19:00

Фото: пресс-служба Мариинского театра, kudago.com