Опера "Садко" в Мариинском театре

Историю о Садко, бедном новгородском гусляре, бросившем вызов правителям родного Новгорода, впервые решили поставить на оперной сцене в 1897 году.

Главный герой, изгнанный из Новгорода за крамольные речи, переживает чудесные приключения, встречает младшую дочь Морского Царя Волхову и возвращается с богатой добычей, привезя родному городу славу и новую реку. Петербург увидел оперу впервые в 1901 году. В 1920-м для оперы эскизы нарисовал художник Константин Коровин. И сегодня в спектакле антураж выполнен по тем же эскизам. Либретто, написанное самим Римским-Корсаковым совместно с Владимиром Бельским, за долгие годы не изменялось.

Место: Мариинский театр (пл. Театральная, д. 1)

Цена: от 1300 до 4000 рублей

Возрастное ограничение: 6+

Фото: Мариинский театр