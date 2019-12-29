Опера "Садко" в Мариинском театре

Главный герой, изгнанный из Новгорода за крамольные речи, переживает чудесные приключения, встречает младшую дочь Морского Царя Волхову и возвращается с богатой добычей, привезя родному городу славу и новую реку. Петербург увидел оперу впервые в 1901 году. В 1920-м для оперы эскизы нарисовал художник Константин Коровин. И сегодня в спектакле антураж выполнен по тем же эскизам. Либретто, написанное самим Римским-Корсаковым совместно с Владимиром Бельским, за долгие годы не изменялось.
Место: Мариинский театр (пл. Театральная, д. 1)
Цена: от 1300 до 4000 рублей
Возрастное ограничение: 6+
Фото: Мариинский театр
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