Опера в пяти действиях. Исполняется на французском языке (сопровождается синхронными титрами на русском и английских языках).

В воскресенье, 29 ноября в Мариинском театре состоится известная опера "Фауст". В постановке прозвучит музыка Шарля Гуно, Либретто Жюля Барбье и Мишеля Карре по мотивам одноименной легенды и трагедии Гёте.

Музыка Гуно выделяет философскую линию произведения. Под руководством Валерия Георгиева она звучит настолько красиво, что актерам незачем изображать романтическую или милую историю. Фауст и Мефистофель в постановке неразделимы, но основной акцент делается на истории – пути Фауста.

Во многих эпизодах фигурирует церковь. Автор постановки показывает не только мысли о Боге и аде. Он задействует церковные обряды, чтобы показать, как Мефистофель завладевает душами Маргариты и Фауста. В опере также есть и тема смерти, ведь главного героя привлекает смерть; во время увертюры он уже был на грани самоубийства. Он ходит по могилам, в том числе и по собственной. Все сцены оперы – результаты исследований Фауста, и все они – часть его вины.

Адрес: Мариинский театр / Театральная,1

Начало в 19:00

Фото: пресс-служба организатора