Опера "Евгений Онегин" в Мариинском театре

Опера по одноименному произведению Александра Пушкина.

Евгений Онегин – молодой петербургский франт, приезжает погостить к своему другу, поэту Владимиру Ленскому. Ему очень скучно в глуши, плюс ко всему ему как снег на голову сваливается любовь местной девушки Татьяны Лариной. Он возвращает ей ее письмо со словами укора. Немного позже забавы ради он начинает ухаживать за невестой друга, что приводит к дуэли. Через некоторое время Онегин в Петербурге встречает на балу Татьяну, которая уже замужем. К нему приходит запоздалая любовь, но теперь девушка отказывает ему.

Спектакль в 1982 году поставил Юрий Темирканов, который на тот момент был художественным руководителем Мариинского театра.

Место: Мариинский театр (пл. Театральная, д. 1)

Цена: от 800 до 4000 рублей

Возрастное ограничение: 6+

Фото: Мариинский театр