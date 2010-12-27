Опера "Аида"

Возрастное ограничение: 12+.

Во вторник, 10 сентября, на сцене Мариинского театра прозвучит концертное исполнение оперы "Аида". Оно считается куда более сильным, чем драматическое, ведь зрителям ничего не мешает оценить всю красоту и силу вокала.

"Аида" в Мариинском театре — это настоящая феерия, которая захватывает любого оказавшегося в зале. Будьте осторожны: увидев это постановку можно раз и навсегда влюбиться в оперу.

Режиссер: Даниэле Финци Паска

Музыка: Джузеппе Верди

Либретто: Антонио Гисланцони

Продолжительность: 2 часа 45 минут

Адрес: Мариинский театр, улица Писарева, дом 20 (вход с улицы Декабристов, дом 37)

Фото: mariinsky.ru