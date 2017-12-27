Опасность пешеходного перехода на Шлиссельбургском проспекте не заканчивается

На Шлиссельбургском проспекте, 12/1 с середины дня сломалась кнопка для регулирования светофора пешеходами

Как сообщают в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург, на пешеходном переходе на Шлиссельбургском проспекте, 12/1 сломалась кнопка на пешеходном светофоре. В результате чего пешеходы переходят дорогу «стайками» и рискуют жизнями, так как машины несутся на большой скорости.

"Люди стайками рискуют и переходят на красный свет, злосчастный переход на Шлиссельбургском пр. 12 к1. В службу сообщила – сказали, что заявка уже принята (в 16:05) берегите себя!! Уже темно, не рискуйте – машины несутся, не понимая проблемы и до сих пор не работает!" – пишет очевидец Виктория.

Помогает пешеходам мужчина с фонариком на телефоне, который, сигналя им водителям, помогает перейти дорогу.

"Кто-то из прохожих сказал, что светофор пол дня не работает – машины сигналят, не сбрасывая скорости, а какой-то мужчина подает сигналы фонариком в телефоне для машин и помогает переходить дорогу пешеходам! Пока я ждала транспорт, мужчина помог 4 раза перейти дорогу людям!" – добавляет Виктория.

Фото: pixabay