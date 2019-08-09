Врач-диетолог: "Сыры с плесенью могут спровоцировать инфекционное заболевание"

Например, листериоз, который поражает центральную нервную систему и может вызвать менингит и энцефалит.

Врач-диетолог клиники института питания РАМН Юлия Панова рассказала о вреде сыра с плесенью (рокфор, дорблю, горгонзола, камамбер, бри и другие). Об этом сообщило издание "АиФ".

Врач отметила, что такие сыры совсем нежелательно есть беременным женщинам и людям с проблемами желудочно-кишечного тракта. В таких экзотических сырах содержатся токсичные вещества, которые могут спровоцировать развитие листериоза.

Листериоз – это инфекционное заболевание, которое поражает центральную нервную систему и может вызвать менингит и энцефалит. Основной способ заражения такой инфекцией – пищевой. К тому же, если такой инфекцией заразится беременная женщина, то произойдет и заражение плода. На ранних стадиях может произойти выкидыш или дальше могут прослеживаться аномалии в развитии.

Несколько дней назад петербуржец нашел в сыре металлическую гайку.

Видео: YouTube/ Tasty