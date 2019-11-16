Онлайн-шопоголизм хотят признать психическим расстройством

У шопоголиков был выявлен повышенный уровень тревожности и депрессии.

Немецкие ученые выступили с предложением признать шопоголизм психическим расстройством. О выводах экспертов сообщает журнал Comprehensive Psychiatry.

Ученые также объяснили термин "компульсивный шопинг", который, как оказалось, существует давно. Он характеризует бесконтрольное желание постоянно покупать что-то. При этом зачастую возникает желание потратить деньги даже на ненужные вещи. Эксперты считают, что онлайн-шопоголизм стал настоящим бедствием, так как на это требуется меньше времени и сил. Приобрести товар можно, не вставая с дивана.

Зависимость от онлайн покупок была выявлена у 33,6% из 122 пациентов, участвующих в исследовании. У шопоголиков был выявлен повышенный уровень тревожности и депрессии. Ученые заявляют, что настало время, когда следует включить шопоголизм в перечень психических расстройств.

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