Онлайн-экскурсия по кораблю "Полтава"

Зрители прогуляются вместе с капитаном по палубам легендарного корабля и увидят часть музейной экспозиции.

Онлайн-экскурсия по кораблю пройдёт 30 октября в честь Дня основания Российского военно-морского флота. Прогулку проведёт капитан корабля Максим Коршунов. Зрители узнают о истории воссоздания "Полтавы", увидят все помещения корабля, часть экспозиции. Выставка готова на 70%, в будущем к ней добавятся технологии дополненной реальности. Трансляция прогулки продолжительностью 24 минуты пройдёт на YouTube-канале Яхт-клуба Петербурга в 21:00. Видео: YouTube/ Saint Petersburg Yacht Club