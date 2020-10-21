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Сегодня, 21:00
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Онлайн-экскурсия по кораблю "Полтава"

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Зрители прогуляются вместе с капитаном по палубам легендарного корабля и увидят часть музейной экспозиции.

Онлайн-экскурсия по кораблю пройдёт 30 октября в честь Дня основания Российского военно-морского флота. Прогулку проведёт капитан корабля Максим Коршунов.

Зрители узнают о истории воссоздания "Полтавы", увидят все помещения корабля, часть экспозиции. Выставка готова на 70%, в будущем к ней добавятся технологии дополненной реальности.

Трансляция прогулки продолжительностью 24 минуты пройдёт на YouTube-канале Яхт-клуба Петербурга в 21:00.

Видео: YouTube/ Saint Petersburg Yacht Club

Теги: полтава
Категории: Куда сходить в Петербурге,

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