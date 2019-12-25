Онкологи из Ленобласти провели уникальную операцию по уничтожению опухолей желчных протоков

Врачи Ленинградского областного клинического онкологического диспансера (ЛОКОД) помогли пациенту с опухолью желчных протоков (опухолью Клатскина), которая считается неоперабельной.

Медики в Ленобласти впервые провели уникальную операцию по лечению онкологии с помощью внутрипотоковой фотодинамической терапии. Об этом в своем Insdtagram сообщил областной комздрав.

Врачи Ленинградского областного клинического онкологического диспансера (ЛОКОД) помогли пациенту с опухолью желчных протоков (опухолью Клатскина), которая считается неоперабельной. Они использовали метод метод фотодинамической терапии, которая обладает универсальным противораковым эффектом без побочных эффектов. В России есть не более 5 медучреждений, в которых используется эта технология.

Во время операции аппарат облучает поражённые ткани красным светом, убивая раковые клетки. Здоровые ткани при этом не повреждаются. Помимо новообразований ЖКТ, урологических и гинекологических онкологических заболеваний, эта технология используется для лечения кожных заболеваний. Получить эту высокотехнологичную медицинскую помощь можно в рамках программы ОМС.

Ранее научный прорыв в лечении онкопациентов совершили врачи Института скорой помощи им. И.И. Джанелидзе. Медики провели уникальную операцию изолированной химиоперфузии области головы и шеи пациенту, у которого были исчерпаны все возможности традиционных методов лечения.

Фото: Instagram / @komzdravlenobl