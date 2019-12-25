Научный прорыв в лечении онкопациентов совершили врачи НИИ скорой помощи Джанелидзе

Врачи провели уникальную операцию изолированной химиоперфузии области головы и шеи пациенту, у которого были исчерпаны все возможности традиционных методов лечения.

Научный прорыв в лечении онкопациентов совершили врачи Института скорой помощи им. И.И. Джанелидзе. Об этом сообщила пресс-служба Комздрава Петербурга.

В НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе провели уникальную операцию изолированной химиоперфузии области головы и шеи пациенту, у которого были исчерпаны все возможности традиционных методов лечения.

Первым пациентом стал 57-летний мужчина, в течение последних полутора лет борющийся со злокачественным новообразованием в области шеи. Опухоль занимает более половины шеи и глубоко распространяется внутрь структур шеи, что делает невозможным ее удаление. Также существуют пораженные опухолью подчелюстные и околоушные лимфатические узлы с обеих сторон.

За полтора года все стандартные методы лечения были исчерпаны, возникали рецидивы. Консилиум врачей предложил изолированную химиоперфузию области головы и шеи. Сейчас пациент выписан на амбулаторное лечение и ожидает следующей процедуры. На очереди – лечение еще двух подобных пациентов.

Неделю назад ректор и главный врач СПбГПМУ оказали помощь пассажиру самолёта. Представители университета направлялись в Алтайский Край. Через два часа после начала полета экипаж обратился с просьбой о помощи, так как один из пассажиров потерял сознание. У него оказался ишемический инсульт.

Фото: Piter.tv