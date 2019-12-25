Онколог назвал первые признаки рака головного мозга

Самый частый симптом при раке мозга — головная боль.

Онколог, кандидат медицинских наук Михаил Мяснянкин назвал первые признаки рака головного мозга. Заявление он сделал в интервью "Пятому каналу".

Он отметил, что на ранних этапах болезнь развивается бессимптомно, поэтому её довольно сложно отследить. После этого появляются следующие признаки: утомляемость, головокружения, тошнота, потери сознания, судороги, ухудшение зрения и слуха.

По словам Мяснякина, самый частый симптом при раке мозга — головная боль. Также заболевание поражает органы, которые отвечают за вестибулярную функцию. Это приводит к проблемам с произношению звуков, к ошибкам в письменной речи. Например, при говорении из речи могут выпадать слова и звуки.

Среди причин появления рака мозга онколог выделил следующие: генетическая предрасположенность, лучевая терапия, метастазы других опухолей, частые травмы органа и сотрясения.

Ранее мы писали, что Мариинская больница начнет прием больных коронавирусом с четверга.

Фото: pixabay.com