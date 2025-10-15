Онколог-маммолог Госпиталя для ветеранов войн – о профилактике рака молочной железы

По словам специалиста, главная причина увеличения числа заболевших кроется в улучшенных методах диагностики, которые позволяют обнаружить новообразования на начальных этапах.

Врач-онколог, маммолог и хирург Центра амбулаторной онкологической помощи Госпиталя для ветеранов войн Алексей Филиппов поделился с "Петербургским дневником" информацией о росте заболеваемости раком молочной железы и мерах профилактики. Он указал, что ежегодно раком молочной железы заболевает одна из восьми женщин, и это самая распространённая форма злокачественной болезни среди женского населения. Несмотря на печальную статистику последних десятилетий, причина её ухудшения связана с несколькими факторами.

По словам специалиста, главная причина увеличения числа заболевших кроется в улучшенных методах диагностики, которые позволяют обнаружить новообразования на начальных этапах, включая нулевую стадию, которая ранее оставалась незамеченной. Современная медицинская статистика позволяет точнее отслеживать тенденции и повышать эффективность выявления раковых опухолей.

Доктор подчеркнул важность регулярного прохождения профилактических осмотров и внимательного отношения к любым изменениям в состоянии груди. Женщина должна незамедлительно обращаться к врачу при появлении любых признаков неблагополучия, будь то изменения размера, формы, плотности или болезненности груди, дискомфорт, выделение жидкости из сосков или возникновение ощущения дискомфорта, тяжести или покалывания. Даже незначительные симптомы могут указывать на развитие патологии.

Специалист подробно остановился на важности международного стандарта диагностики BI-RADS, используемого специалистами по всему миру. Эта классификация даёт чёткое представление о риске развития рака молочной железы на основании данных маммографии, УЗИ и магнитно-резонансной томографии. Чем выше категория BI-RADS, тем выше вероятность злокачественного процесса. Категория 1 соответствует норме, а категория 6 свидетельствует о подтвержденной гистологически злокачественной опухоли.

Отвечая на утверждение о том, что рак молочной железы якобы "молодеет", доктор опроверг миф, пояснив, что возрастное распределение заболевших обусловлено улучшением диагностики и появлением возможности выявлять гормонально-зависимые виды рака, характерные для пожилых женщин, а также генетическими мутациями, встречающимися у молодых пациенток. Таким образом, речь идёт не столько о снижении возраста больных, сколько о прогрессе диагностики, позволившей лучше распознавать ранние стадии болезни.

Фото: личный архив героя публикации