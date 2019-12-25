Онкоцентры в Петербурге не собираются перепрофилировать для больных с коронавирусом

Для лечения пациентов с КОВИД задействованы 16 медицинских учреждений, два из них работают с детьми.

Онкологические и сосудистые центры в Петербурге не планируют перепрофилировать для лечения коронавирусных больных. Об этом заявил глава Комитета по здравоохранению города Дмитрий Лисовец в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

По словам чиновника, одной из первоочередных задач является сохранить в городе максимальное количество сосудистых центров и онкологических учреждений. Эту нужно для того, чтобы пациенты с экстренной патологией и направленные на плановое лечение могли получить помощь вне зависимости от эпидемиологической ситуации.

По своему профилю также будут работать некоторые небольшие по коечной мощности учреждения ревматологической, гериатрической и узкоспециализированной направленности.

В настоящий момент коронавирусных больных лечат в 16 городских медицинских учреждениях, двое из них ориентированы на помощь детям. В общей сложности развернуто 6 240 коек для пациентов с КОВИД.

Ранее Беглов рассказал, что система здравоохранения Петербурга имеет необходимый запас прочности.

Фото: Piter.TV