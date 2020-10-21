Онкобольные в России стали чаще покупать лекарства за свой счет

После начала реализации программы "Здравоохранение" в России онкобольные стали чаще покупать лекарства за свой счет.

За последний два года россияне с онкозаболеваниями начали заметно чаще приобретать лекарства на свои деньги. Если в 2018 году в аптеках приобрели специализированных лекарств на 2,2 миллиарда рублей, а в 2020 – уже на 5,2 миллиарда рублей. Как сообщают в исследовании отраслевого издания "Фармацевтический вестник" и AlphaRM, на которое ссылаются "Ведомости", изменения произошли в 2019 году, когда в аптеках закупили лекарств для онкобольных на 4,1 миллиарда рублей.

В этом же году началась реализация программы "Здравоохранение". Государство выделило дополнительные деньги на закупки препаратов, чтобы пациенты могли получать их бесплатно. Однако вместе с этим в закупках увеличили долю российских препаратов.

В госзакупках на российские препараты приходится 63,7%, а в аптеках – всего 26%. Государство обычно предпочитает дешевые российские дженерики, рассказал изданию директор по развитию Ассоциации онкологов России Баходур Камолов. Аналоги препаратов обычно уступают по качеству оригинальным иностранным лекарствам. И пациенты предпочитают принимать иностранные лекарства.

В практике Камова были случаи, когда после лечения оригинальным лекарством пациент получал аналог и сталкивался с рецидивом.

Раньше помощь онобольным оказывали частные клиники, которые могли по программе ОМС принимать пациентов и закупать качественные лекарства. Однако в 2021 году эту практику отменили.

Фото: pixabay