Прокуратура Петербурга требует возместить 11 млн рублей за украденный лекарства

Прокуратура потребовала взыскать эти средства с участников ОПГ в пользу бюджета государства. Сейчас иски находятся на рассмотрении.

В пятницу, 28 октября, прокуратура Кировского района потребовала через суд возместить ущерб государству, причиненный из-за кражи медикаментов, предназначенных для онкобольных. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

В прокуратуре установили, что с 2019 по октябрь 2020 года 15 участников ОПГ совершили преступление. Некоторые из участников работали в медицинских учреждениях города. Следствие полагает, что нарушители украли лекарства, предназначенные для пациентов больниц: СПб ГБУЗ "Городской клинический онкологический диспансер", ФГБОУ ВО "ПСПбГМУ имени И.П. Павлова Минздрава России", ФГБУ "НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова" Минздрава России, ГБУЗ "Ленинградский областной клинический онкологический диспансер".

В ведомстве отметили, что ущерб составил свыше 11 млн рублей. Прокуратура потребовала взыскать эти средства с участников ОПГ в пользу бюджета государства. Сейчас иски находятся на рассмотрении.

Фото: Piter.tv

