Омский "Авангард" одержал победу над СКА в контрольной игре

СКА уступил Авангарду в Петербурге матч завершился со счётом 3:5.

В Санкт-Петербурге хоккейный клуб СКА провёл товарищеский матч с омским "Авангардом" и проиграл со счётом 3:5. Об этом сообщила пресс-служба ХК СКА.

У хозяев отличились Матвей Кроткий, Марат Хайруллин и Тревор Мерфи. В составе "Авангарда" шайбы забросили Василий Пономарев, Эндрю Потуральски, Иван Игумнов, Наиль Якупов и Артем Блажиевский.

В пресс-службе СКА отметили, что команда не смогла организовать полноценный финальный штурм. По их словам, "Авангард" удерживал шайбу в зоне армейцев и не позволял провести замену вратаря на шестого полевого до последних секунд.

После товарищеского матча СКА продолжит подготовку к старту чемпионата КХЛ.

Ранее СКА объявил о переходе американского хоккеиста Гримальди.

