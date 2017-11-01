Омичка, едва не сбившая пенсионерку на переходе, попала на видео

Женщина за рулем "Фольксваген" ехала на большой скорости, не думая пропускать пешеходов, и сигналила.

Неприятный инцидент произошел на одной из улиц Омска накануне, 31 октября, который попал в объектив видеорегистратора установленного в машине очевидца.

На опубликованных кадрах видео, очевидец приближается медленно к переходу возле автобусной остановки, притормаживает и останавливается заблаговременно, чтобы пропустить пешеходов - пенсионеров. Пожилая женщина посмотрела по сторонам, увидела, что справа автомобиль пропускает ее, а слева автомобиль находится на достаточном расстоянии, она вступила на проезжую часть по "зебре" и успела сделать несколько шагов. Но слева автомобиль, как оказалось, двигался слишком быстро и в момент приблизился к пешеходному переходу. За рулем "Фольксвагена" находилась женщина, которая, не сбавляя скорости, начала громко сигналить пешеходу.

Пожилая женщина успела увернуться и благополучно завершила переход проезжей части. Мужчина, который шел сзади женщины, только покрутил у виска и махнул обреченно в сторону удаляющегося "Фольксвагена". В социальных сетях под размещенным видео разгорелись жаркие споры, кто все же виноват в данном случае.

Видео и фото: ВК, REGIK55 ОМСК