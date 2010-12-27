Омбудсмен по правам человека добился устранения нарушений по улице Спирина: там проведут освещение и построят тротуар

Петербургский омбудсмен по правам человека добился разрешения ситуации с ужасными условиями жителей Красносельского района.

Уполномоченный по правам человека в Петербурге в течение двух лет добивался включения в программу “Развитие транспортной системы” реконструкции улицы Спирина в Красносельском районе. Общественного деятеля не удовлетворяли условия, в которых приходится существовать людям. В этом году администрация города прислушалась к требованиям.

Александр Шишлов представляет интересы местных жителей, которые сами обратились за помощью. Петербуржцы рассказали, что на их улице нет тротуара для пешеходов и освещения. Люди были вынуждены ходить по проезжей части.

В настоящее время на ситуацию обратил внимание вице-губернатор Игорь Албин. Чиновник поручил подведомственному комитету заняться разрешением нарушений по улице Спирина за счет бюджетных средств. На эти цели выделено 20 миллионов рублей. Инвестиционная программа предусмотрена до 2020 года.