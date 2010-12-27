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Омбудсмен по правам человека добился устранения нарушений по улице Спирина: там проведут освещение и построят тротуар
Сегодня, 8:45
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lesjasap
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Омбудсмен по правам человека добился устранения нарушений по улице Спирина: там проведут освещение и построят тротуар

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Петербургский омбудсмен по правам человека добился разрешения ситуации с ужасными условиями жителей Красносельского района.

Уполномоченный по правам человека в Петербурге в течение двух лет добивался включения в программу “Развитие транспортной системы” реконструкции улицы Спирина в Красносельском районе. Общественного деятеля не удовлетворяли условия, в которых приходится существовать людям. В этом году администрация города прислушалась к требованиям.
 
Александр Шишлов представляет интересы местных жителей, которые сами обратились за помощью. Петербуржцы рассказали, что на их улице нет тротуара для пешеходов и освещения. Люди были вынуждены ходить по проезжей части.
 
В настоящее время на ситуацию обратил внимание вице-губернатор Игорь Албин. Чиновник поручил подведомственному комитету заняться разрешением нарушений по улице Спирина за счет бюджетных средств. На эти цели выделено 20 миллионов рублей. Инвестиционная программа предусмотрена до 2020 года.
Теги: дороги , игорь албин , красносельский район , нарушение , омбудсмен , освещение , пешеходы , права человека , улица спирина
Категории: Новости СПб

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