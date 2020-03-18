Ольга Куриленко с коронавирусом рассказала о течении болезни и почему ее не госпитализировали в больницу

Ольга Куриленко в соцсетях рассказала подписчикам, как она борется с коронавирусом и ответила на вопросы.

Ольга Куриленко объяснила, почему ее не положили в Британии в больницу с коронавирусом. Информацией звезда поделилась в своем аккаунте в Instagram. Она поблагодарила всех подписчиков, которые написали ей много теплых слов и пожелали здоровья.

Многие спрашивали актрису почему ее не госпитализировали. Девушка ответила, что медицинские центры переполнены. Туда забирают тех людей, которым приходится бороться за жизнь. Ей же просто взяли мазок из горла и отправили домой на самоизоляцию. При этом Куриленко не знает, где именно могла заразиться инфекцией. Она написала, что могла подхватить вирус при открытии двери такси или нажатии на дверную ручку.

Мне сказали, что если станет хуже, звонить опять в скорую прокомментировала артистка

Актриса добавила, что сегодня ее температура уменьшилась, хотя до этого поднималась до 38,5 и 38 градусов по Цельсию.

Ранее актеры Идрис Эльба и Кристофер Хивью заразились коронавирусом.

Фото и видео: Instagram/olgakurylenkoofficial

