Актриса Ольга Будина призвала российских матерей подготовить сыновей к спецоперации. Об этом она рассказала в интервью YouTube-каналу "Эмпатия Манучи".
По словам Будиной, спецоперация закончится не скоро, и по этой причине каждому российскому подростку необходимо иметь хорошую физическую подготовку. Также актриса заявила, что ее сын пойдет служить в армию, если ему придет повестка.
Вот не сиди у телевизора, иди и осваивай, говори своему ребенку, чтобы он пошел и занимался этим: учился стрелять, учился преодолевать препятствия, был более выносливым физически.
Ольга Будина, актриса
Ранее Ольга Будина высказалась об уехавшей из страны Ренате Литвиновой.
Видео: YouTube / Эмпатия Манучи
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