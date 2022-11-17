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Ольга Будина призвала российских матерей подготовить сыновей к спецоперации

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Также актриса заявила, что ее сын пойдет служить в армию, если ему придет повестка.

Актриса Ольга Будина призвала российских матерей подготовить сыновей к спецоперации. Об этом она рассказала в интервью YouTube-каналу "Эмпатия Манучи".

По словам Будиной, спецоперация закончится не скоро, и по этой причине каждому российскому подростку необходимо иметь хорошую физическую подготовку. Также актриса заявила, что ее сын пойдет служить в армию, если ему придет повестка.

Вот не сиди у телевизора, иди и осваивай, говори своему ребенку, чтобы он пошел и занимался этим: учился стрелять, учился преодолевать препятствия, был более выносливым физически.

Ольга Будина, актриса

Ранее Ольга Будина высказалась об уехавшей из страны Ренате Литвиновой.

Видео: YouTube / Эмпатия Манучи

Теги: мать, ольга будина, спецоперация, сын
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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