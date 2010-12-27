Полтавченко поздравил Басилашвили с 83-им днем рождения

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко поздравил актера Олега Басилашвили с днем рождения. Глава города отметил твердую гражданскую позицию именинника.

Во вторник, 26 сентября, народный артист СССР Олег Басилашвили отмечает свой день рождения. Сегодня актеру исполняет 83 года. С праздником его поздравил губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, так как артист является почетным гражданином города.

Глава города отметил, что у Басилашвили много замечательных ролей, которые он воплотил на сцене БДТ им. Г.А.Товстоногова и в кинематографе. Полтавченко пожелал актеру крепкого здоровья и новых творческих успехов.

"И каждая Ваша роль - пример высокого мастерства и непревзойденного таланта. Особого уважения заслуживает Ваша твердая гражданская позиция, неравнодушие и забота о любимом городе", - говорится в поздравлении.

Басилашвили сыграл во многих известных фильмах. В том числе "Служебный роман", "Курьер", "Осенний марафон", "О бедном гусаре замолвите слово". У него много почетных регалий и наград.

Фото: БДТ им. Г.А.Товстоногова, пресс-служба президента России