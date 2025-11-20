‎"Большой профессионал с большим будущим": Олег Гаркуша поздравил Алексея Учителя с 75-летием

‎За свою карьеру Алексей Учитель выступил продюсером 75 картин, снял 19 фильмов и написал сценарии к восьми из них.

Музыкант и актер Олег Гаркуша в разговоре с "Петербургским дневником" выразил уверенность в том, что картины режиссера Алексея Учителя, отмечающего сегодня 75-летний юбилей, навсегда останутся в истории российского кинематографа.

‎Гаркуша вспомнил их первую встречу в 1987 году на съемках документального фильма "Рок", где участвовала группа "АукцЫон". По словам артиста, уже тогда было очевидно, что перед ним большой профессионал, у которого впереди большое будущее. Музыкант отметил, что лента не теряет актуальности спустя почти 40 лет, и порекомендовал ее к просмотру всем поклонникам кино.

‎Олег Гаркуша пожелал юбиляру долгих лет жизни и творческой активности, выразив надежду, что режиссер снимет еще множество фильмов.

‎За свою карьеру Алексей Учитель выступил продюсером 75 картин, снял 19 фильмов и написал сценарии к восьми из них. В число его работ вошла комедия "Особенности национальной больницы" (18+), одну из ролей в которой исполнил Олег Гаркуша.

‎Фото: Петербургский дневник (Дмитрий Фуфаев)