Ольгу Маркелову, задержанную по делу о "Зеоре", оставили под домашним арестом

В городском суде признали правомерность районной инстанции назначить продление срока ареста тренерам личностного роста Маркеловым.

В Санкт-Петербургском городском суде рассмотрели прошение адвокатов Ольги и Виктора Маркеловых, требующих отменить постановление Фрунзенского районного суда о продлении срока домашнего ареста. Суд встал на сторону обвинения. Петербуржцы, подозреваемые в мошенничестве и доведении до самоубийства одного из своих клиентов центра личностных тренингов “Зеора”, должны находиться в разных квартирах до 28 марта 2018 года. Супружеская пара вину не признает.

Напомним, что недавно муж Ольги Маркеловой пропал из квартиры. Сторона защиты отметила, что исчезновение Виктора может быть не по собственной воле. В данный момент сведений о том, добровольно ли подсудимый покинул помещение, нет. Правоохранительные органы объявили Виктора маркелова в розыск. Адвокат отметил на заседании, что так и не получил на руки постановление о начале поиска подсудимого.

Ольга Маркелова просила суд разрешить ей посещать отдельные заведения, например, храм “Кулич и пасха”. Суд не счел, это необходимостью и отказал в прошении. В ходе заседания слушатели процесса подписывали групповое письмо в адрес президента, с требованием освободить фигурантов дела.

