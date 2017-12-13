Супруги Маркеловы еще месяц проведут под домашним арестом из-за дела по "Зеоре"

В суде продлили домашний арест руководителей тренингового центра "Зеора".

Во Фрунзенском районном суде продлили домашний арест обвиняемым по делу тренингового центра “Зеора”. Супругов Маркеловых не выпустят из квартиры в течение еще одного месяца. Об этом сообщил адвокат Андрей Макаркин.

За время, проведенного под следствием, петербуржцы прошли через обыски. В помещениях, принадлежавших руководителям коммерческой фирмы “Зеора”, оперативники изучили документацию. На основании выявленных нарушений, прокуратура города завела уголовные дела в отношении фигурантов расследования. По полученным сведениям, пару обвиняют в создании предприятия, посягающего на личность и права граждан. Некоторые клиенты “Зеоры” начали сбор подписей за отмену проведения уголовного преследования. На данный момент под документом подписалось около пяти тысяч человек.

Отметим, что по решению суда муж и жена содержатся в разных квартирах. Им запретили выходить в церковь, к докторам, а также работать за пределами помещения. Еще одним отказом в прошении стало предложение перевести супруга в СИЗО. Такую идею предложил сам обвиняемый. Он аргументировал это тем, что в изоляторе будут кормить за счет государства, а его семья не располагает достаточными ресурсами для пропитания, не занимаясь трудовой деятельностью такое продолжительное время.

Однако, предварительное следствие должно завершиться в течение нескольких недель. Затем материалы дела пройдет утверждение в Прокуратуре.

Напомним, что ранее компания “Зеора” была ликвидирована в Северной столице в ноябре 2017 года. Такое решение принял Невский районный суд. Административный иск на организацию продали представители Минюста России по региону.

