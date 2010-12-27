СК обвинил "Зеору" в незаконном гипнозе

По версии следствия, у супругов Маркеловых не было специализации на проведение процедуры.

В отношении супругов Маркеловых, являющихся соучредителями организации "Зеора" было возбуждено еще одно уголовное дело. Следственный комитет подозревает пару в применении гипноза к клиентам, ходившим на тренинги личностного роста.

Известно, что методы гипнотического воздействия разрешено применять только врачам. Поскольку "Зеора" не относилась к медицинским или к научным центрам, применение гипноза на тренингах является услугой, не отвечающей требованиям безопасности.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что Ольгу Маркелову, задержанную по делу о "Зеоре", оставили под домашним арестом. Муж Ольги накануне исчез из их загородного дома. На данный момент он объявлен в уголовный розыск.