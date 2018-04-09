Фрунзенский районный суд заочно арестовал бывшего руководителя  "Зеоры"

Сейчас Маркелов скрывается в Германии - об этом он сообщил в соцсетях.

Фрунзенский районный суд заочно арестовал Виктора Маркелова, бывшего руководителя некоммерческой организации "Зеора". Об этом сегодня, 9 апреля, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга. Его обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. Уголовного кодекса ("создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан").

Напомним, что 14 марта правоохранительным органам поступила информация, что Виктор Маркелов, находящийся под домашним арестом, отсутствует в своей квартире. Маркелов скрывается в Германии - об этом он сообщил в соцсетях.

По данным следствия, Ольга и Виктор Маркеловы 25 апреля 2012 года создали организацию "Зеора". Как установили правоохранительные органы, их деятельность была сопряжена с насилием и другим вредом их здоровью. Экспертная проверка показала, что в тренингах "Зеоры" осуществляли вредное психологическое воздействие на человека.

Видео: ВКонтакте.