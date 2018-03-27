Виктор Маркелов объявился в Германии: основатель "Зеоры" просит политического убежища

Петербуржец Виктор Маркелов выложил официальное обращение к представителям влаости на странице Вконтакте.

Сбежавший из-под домашнего ареста лидер "Зеоры" объявился в Германии. Мужчина опубликовал видеообращение на YouTube и в социальной сети Вконтакте к представителям следствия по Фрунзенскому району Петербурга и Главному Прокурору России. Виктор Маркелов требует от властей заочного ареста и выдвижения обвинения. Отметим, что петербуржец уже получил временные документы за границей и не планирует возвращаться домой. Германия предоставила мужчине политическое убежище. В качестве доказательства, Маркелов приложил фотографии официальных разрешений на немецком языке. Документ позволяет мужчине находиться на территории Германии на основе представленного им ходатайства. Срок действия - до 16 июня 2018 года. Основатель тренингового центра "Зеора" также приложил второй документ, который является личной карточкой, выдаваемой ведомством мигрантам и беженцам.

Власти Германии ограничили территорию, по которой Маркелов может свободно передвигаться: в зону вошел район Гарц на Саксонии-Анхальт. По сведениям "Фонтанки", подозреваемый по делу о "Зеоре" находится в городе Хальберштадт. Ему выделили помещение по улице Фридриха Листа.

В своем видеоролике Маркелов рассказал, что был вынужден бежать из России в связи с нечеловеческими условиями, в которые его поместили. Петербуржец требует перестать издеваться над женой. По его сведениям, в отношении супруги проводятся уничижительные меры: сотрудники закона не дают женщина есть и спать, а также пытаются "сломать" подозреваемую в моральном плане. Недавно Ольге Маркеловой продлили срок домашнего ареста.

Видео: YouTube/Виктор Маркелов

