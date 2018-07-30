VKFEST: Ольга Бузова поженила пару во время своего выступления на площадке ТНТ

Известная певица и телеведущая Ольга Бузова стала одним из хэдлайнеров площадки ТНТ на втором дне фестиваля VK Fest в Петербурге.

Выступление Ольги не обошлось без приятной неожиданности: прямо во время шоу звезда пригласила на сцену пару - Валерия и Юлию, чтобы поздравить с победой в конкурсе на самое романтичное фото, но все оказалось не так просто - Валерий достал коробку с кольцом и, встав на колено, сделал Юлии предложение на глазах у огромной аудитории. Девушка очень растрогалась и сразу ответила "Я согласна!". Сразу последовало громкое: "Горько!". Ольга Бузова не смогла сдержать эмоций.

На моих концертах молодые люди часто делают предложение девушкам, потом присылают мне фото со свадеб, фото счастливых семей. А мне предложение так никто и не делает, ведь пока мое сердце принадлежит только моим людям. Я решила взять все в свои руки и найти мужчину в эфире ТНТ. Для меня это большой эксперимент, безумный поступок и 26 августа в 20.00 на ТНТ стартует шоу "Замуж за Бузову". Хотя это не просто шоу, это часть моей жизни. Я хочу показать всем, что мужчины должны бороться за девушек, совершать для них рыцарские и романтичные поступки Ольга Бузова, певица, телеведущая

В новом шоу ТНТ за любовь Ольги Бузовой будут бороться 15 мужчин разного статуса и социального положения. Окажется ли среди них тот самый, идеальный, который сможет растопить сердце Ольги Бузовой, зрители ТНТ смогут наблюдать каждое воскресенье в 20.00 с 26 августа.

Видео - PITER.TV

Фото - ТНТ