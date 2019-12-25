Октябрьский районный суд удовлетворил иск о "коронавирусном" фейке

Прокуратура заблокировала запись блогера в "Живом журнале".

В среду, 16 сентября, стало известно, что Октябрьский районный суд удовлетворил иск прокурора по делу о фейковой записи в "Живом журнале".

Блогер-оппозиционер разместил недостоверную информацию об отсутствии больницах России тестов на новую коронавирусную инфекцию. Учитывая, что доступ к сайту свободен, ознакомиться с новостью мог любой пользователь сети. Потому прокуратура обратилась в суд с защитой "неопределенного круга лиц, о признании информации, распространяемой на Интернет-сайте, запрещенной".

Сейчас открыть страницу невозможно. Отметим, что блогер Алексей Кунгуров в 2016 году был осужден на два с половиной года колонии-поселения за осуждение в блоге действий российских Военно-космических сил (ВКС) в Сирии.

Ранее мы писали, что в Петербурге заняты 92% коек для коронавирусных больных.

Фото: Piter.TV