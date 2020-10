Ученые изучили влияние данного гормона на социальное общение.

Окситоцин оказывает влияние на социальную тревожность. Об этом сообщили представители Калифорнийского университета в Дэвисе в публикации для Proceedings of the National Academy of Sciences. В рамках исследования установлено, что гормон может воздействовать на организм человека в качестве нейротрансмиттера. Он регулирует поведение, связанное с доверием, сочувствием, привязанностью.

Опыты показывают, что окситоцин, производимый в BNST, увеличивает вызванное стрессом социальное тревожное поведение у мышей. Ученые отметили, что тревожные расстройства тяжелее протекают у женщин, а не у мужчин.

Открыты порождающие желание мстить нейронные механизмы.

Фото: Pixabay.com