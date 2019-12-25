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Окситоцин оказывает влияние на социальную тревожность
Сегодня, 15:18
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lesjasap

Окситоцин оказывает влияние на социальную тревожность

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Ученые изучили влияние данного гормона на социальное общение.

Окситоцин оказывает влияние на социальную тревожность. Об этом сообщили представители Калифорнийского университета в Дэвисе в публикации для Proceedings of the National Academy of Sciences. В рамках исследования установлено, что гормон может воздействовать на организм человека в качестве нейротрансмиттера. Он регулирует поведение, связанное с доверием, сочувствием, привязанностью.

Опыты показывают, что окситоцин, производимый в BNST, увеличивает вызванное стрессом социальное тревожное поведение у мышей. Ученые отметили, что тревожные расстройства тяжелее протекают у женщин, а не у мужчин.

Открыты порождающие желание мстить нейронные механизмы.

Фото: Pixabay.com

Теги: окситоцин, тревожность, ученые
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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