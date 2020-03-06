  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:40
214
lesjasap
Код вставки плеера

Названа биологическая причина мстительности

0 0

За эту эмоцию отвечает определенный гормон.

Названа биологическая причина мстительности. Об этом заявили китайские исследователи в научном издании Еlifesciences. Важную роль в желании мстить играет гормон окситоцин. Его уровень повышается, когда человек видит боль, причиненную его ближайшему окружению. 

Это стало известно благодаря эксперименту из двух групп добровольцев. За опоздания в карточной игре участников било разрядом тока. Наблюдатели испытывали большую эмпатию к участникам своей группы. У них резко повышался уровень окситоцина, что вызывало желание отомстить.

Ранее мужчины могут чувствовать запах сексуального возбуждения женщин.
 

Теги: биология, мстительность, наука, окситоцин, ученые
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии