За эту эмоцию отвечает определенный гормон.

Названа биологическая причина мстительности. Об этом заявили китайские исследователи в научном издании Еlifesciences. Важную роль в желании мстить играет гормон окситоцин. Его уровень повышается, когда человек видит боль, причиненную его ближайшему окружению.

Это стало известно благодаря эксперименту из двух групп добровольцев. За опоздания в карточной игре участников било разрядом тока. Наблюдатели испытывали большую эмпатию к участникам своей группы. У них резко повышался уровень окситоцина, что вызывало желание отомстить.

Ранее мужчины могут чувствовать запах сексуального возбуждения женщин.

