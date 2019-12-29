Учёные: мужчины могут чувствовать запах сексуального возбуждения женщин

В эксперименте участвовало 91 мужчина и 15 женщин

Британские учёные узнали, что мужчины могут чувствовать запах сексуального возбуждения женщин. К такому выводу они пришли в ходе нескольких экспериментов.

Оказалось, что мужчины чувствуют пот именно возбужденной женщины. И он для них привлекательнее обычного, который выделяется в спокойном состоянии.

Результаты исследований ученые опубликовали в Archives of Sexual Behaviour. Эксперимент проходил в три этапа, в нём участвовало 91 мужчина и 15 женщин. Во время эксперимента ученые показывали женщинам различные стимулы, от которых они приходили в возбуждённое состояние.

Ранее учёные рассказали, какие болезни может вылечить любовь.