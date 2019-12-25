В Петербурге мужчина пырнул приятеля ножом во время посиделок в отеле

Пострадавшего увезли в больницу в тяжелом состоянии.

В среду, 30 сентября, в полицию Петербурга поступила информация о поножовщине в мини-отеле на 12-й Красноармейской улице. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Как стало известно стражам порядка, конфликт произошел между двумя приятелями, которые распивали спиртные напитки. Один из мужчин схватил кухонный нож и ударил им своего оппонента в грудь. Пострадавшего увезли в больницу в тяжелом состоянии.

Подозреваемого в совершении преступления задержали в номере и поместили в изолятор временного содержания. В отношении него возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Ранее мы писали, что в Петербурге серийного убийцу освободили из-за срока давности.

Фото: Piter.TV