В Невском районе нашли окровавленную молодую девушку

Жительницу Новгородской области госпитализировали в Александровскую больницу.

Во вторник, 9 августа, под окнами дома в Невском районе была обнаружена окровавленная девушка. На место прибыли сотрудники скорой помощи. Об этом сообщило издание spb.aif.ru.

Пострадавшей оказалась 28-летняя жительница Новгородской области. Она была госпитализирована Александровскую больницу в тяжёлом состоянии. Медики диагностировали у пациентки травмы головы и переломы костей лица.

Удалось выяснить, что девушка проживала на втором этаже дома. На месте задержан её сожитель.

Ранее мы сообщили о том, что в поселке Понтонный 17-летняя девушка выпала из окна после употребления водки.

Фото: Piter.TV