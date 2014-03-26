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В Невском районе нашли окровавленную молодую девушку
Сегодня, 13:33
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В Невском районе нашли окровавленную молодую девушку

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Жительницу Новгородской области госпитализировали в Александровскую больницу.

Во вторник, 9 августа, под окнами дома в Невском районе была обнаружена окровавленная девушка. На место прибыли сотрудники скорой помощи. Об этом сообщило издание spb.aif.ru.

Пострадавшей оказалась 28-летняя жительница Новгородской области.  Она была госпитализирована Александровскую больницу в тяжёлом состоянии. Медики диагностировали у пациентки травмы головы и переломы костей лица.

Удалось выяснить, что девушка проживала на втором этаже дома. На месте задержан её сожитель. 

Ранее мы сообщили о том, что в поселке Понтонный 17-летняя девушка выпала из окна после употребления водки.

Фото: Piter.TV

Теги: невский район, падение из окна, происшествия, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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