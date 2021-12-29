В Петербурге завершили расследование дела о незаконном привлечении денег дольщиков

Дело направили в суд. В ходе расследования выявили более 170 пострадавших граждан от действий недобросовестного застройщика.

В понедельник, 24 января, в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области сообщили, что расследование уголовного дела о незаконном привлечении денежных средств дольщиков окончено. Материалы переданы в суд.

В ходе расследования выявили более 170 пострадавших граждан от действий недобросовестного застройщика. Так, с декабря 2018 года по апрель 2019 года участники долевого строительства ЖК во Всеволожском районе привлекались для заключения договоров бронирования квартир, которые не были зарегистрированы в установленном порядке, и вносили деньги преимущественно в кассу строительной компании. Через некоторое время компанию лишили статуса застройщика объекта.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и допросили подозреваемого 48-летнего мужчину, генерального директора строительной компании. В ходе обысков были изъяты 173 неправильно зарегистрированных договора, хозяйственные документы, касса, кассовые чеки на общую сумму более 270 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 200.3 УК РФ (Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости).

Фото: ГУ МВД по Петербургу и области; Piter.tv