Около жилых домов на улице Турку ночью горели машины

При пожаре никто не пострадал.

Сегодня ночью, 21 августа, во Фрунзенском районе полыхали две иномарки около жилых домов. Пожар произошел на улице Турку в 04:04. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Группа спасателей в составе 10 человек отправилась тушить иномарки. Кроме того, в операции задействовали две спецмашины. Выяснилось, что пламя охватило автомобили Volvo и Hyundai. Спустя 34 минуты огонь локализовали.

Машины получили серьезные повреждения. Так, шведская иномарка выгорела по всей площади, а у корейского огонь уничтожил левую сторону. При пожаре никто не пострадал.

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Фото: Piter.tv