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Около жилых домов на улице Турку ночью горели машины
Сегодня, 9:39
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Около жилых домов на улице Турку ночью горели машины

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При пожаре никто не пострадал.

Сегодня ночью, 21 августа, во Фрунзенском районе полыхали две иномарки около жилых домов. Пожар произошел на улице Турку в 04:04. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Группа спасателей в составе 10 человек отправилась тушить иномарки. Кроме того, в операции задействовали две спецмашины. Выяснилось, что пламя охватило автомобили Volvo и Hyundai. Спустя 34 минуты огонь локализовали. 

Машины получили серьезные повреждения. Так, шведская иномарка выгорела по всей площади, а у корейского огонь уничтожил левую сторону. При пожаре никто не пострадал.

Ранее на Piter.tv: блогер влетела в автомобиль на КАД во время съемки видео.

Фото: Piter.tv

Теги: горели машины, купчино, мчс, улица турку
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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