Около тысячи выборжан посетили концерт в честь Дня Молодежи

Мероприятие посетили люди разных возрастов, больше всего конечно же было молодежи, но были люди и в возрасте и много семей с детьми.

Около тысячи человек посетили концерт в честь Дня Молодежи, который прошел в Прогонном сквере Выборга в минувшую пятницу, 28 июня.

Как рассказал начальник отдела молодежной политики "Дома молодежи" Выборга Дмитрий Бабенко, мероприятия посетили люди разных возрастов, больше всего конечно же было молодежи, но были люди и в возрасте и много семей с детьми.

Площадку мы долго выбирали, рассматривали разные варианты, но этот сквер устраивал нас по наибольшему количеству параметров: доступность, удобство организации, безопасность, красота территории, подключение сетей. Мы каждый год устраиваем мероприятия ко Дню молодёжи. И каждый год меняем формат: в прошлом году была пляжная вечеринка, в позапрошлом году были интерактивные площадки. рассказал Дмитрий

Дмитрий также отметил, что никаких неприятных происшествий и инцидентов во время мероприятия не произошло.

Напомним, что концерт прошел в Выборге 28 июня в сквере на улице и посвящен был Дню молодежи в России. В этот день на сцену вышли: столичная группа "МОХИТО", гостьи из Финляндии Dj Caroline и вокалистки Татьяны Самохваловой в составе группы Bloomticket.