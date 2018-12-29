Более тысячи петербуржцев в новогодние праздники сдали батарейки и лампы

Экомобили работали в первую неделю января.

Во время новогодних каникул по Петербургу впервые курсировали экомобили, которые собирали опасные бытовые отходы. За выходные более тысячи человек принесли к экомобилям опасные отходы, которые позже утилизируют. Об этом сообщает пресс-служба комитета по благоустройству.

Петербуржцы приносили батарейки, лампы, клавиатуры, мониторы и т.д. Специалисты отметили высокую активность граждан города на Неве. Экомобили ездили по городу в первую неделю января и 255 раз организовывали стоянки с пунктами приема.

За 2018 год в утилизацию было отправлено 54 тонны опасных отходов.

Ранее на Piter.TV: В Петербурге за год экомобили собрали 25,7 тонн градусников, ламп и батарей.

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