Около поселка "Солнечное" стихийно полыхают леса

С огнем боролись около 100 человек личного состава от МЧС России. Никто не пострадал.

В пятницу 3 августа, на территории Канавного болота близ поселка Солнечное вспыхнул в лесной массив. Сообщили в пресс-центре МЧС.

Происходило очаговое горение лесной подстилки и сухой растительности на площади 1 Га. Тушение осложнялось труднодоступной местностью и удаленностью очагов горения от дорог и путей подъезда, отмечают в МЧС.

Для того, чтобы потушить очаг возгорания, пожарным пришлось прокладывать многометровые рукавные линии, танавливать пожарные насосные станции на озеро Болотное откуда шла подача воды по линиям на сотни метров. А также экстренно подвозить воду для тушения от ближайшего водоисточника из Пансионата Дюны.

В настоящее время пожар локализован, передают пожарные.

С огнем боролись около 100 человек личного состава от МЧС России.Около 24 единиц поливочной техники. В помощь наземным силам даже привлекли авиацию: 2 вертолета МЧС России и 1 – от Западного военного округа.

В ведомстве сообщили, что пострадавших нет.

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